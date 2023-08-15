Белгородская область, 16 августа, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что раненный местный житель при миномётном обстреле села Новая Таволжанка 15 августа, скончался в больнице.

Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области Обстрел Белгородской области

Днём 15 августа три артиллерийские мины разорвались возле частного жилого дома. Ранения получили мужчина и женщина.

Гладков в Telegram-канале написал, что мужчина получил тяжёлые ранения грудной клетки, потерял много крови.

«У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого», — добавил губернатор, выразив соболезнования родным погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, девочка 10 лет получила ранения в Белгороде в результате атаки украинского дрона. Врачи проведут ребёнку операцию. Об этом сообщил исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

13 августа российские силы ПВО в 11:00 мск и в 13:30 мск сбили беспилотники ВСУ самолётного типа в небе над Белгородской областью. С помощью БПЛА украинские власти пытались совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории российского региона.

В трёх областях Украины в ночь на 16 августа объявлена воздушная тревога.