Москва, 16 августа, 2023, 01:02 — ИА Регнум. В трёх областях Украины в ночь на 16 августа объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал тревоги практически одновременно в 00:38 по местному времени звучал в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за сутки отразили восемь атак Вооружённых сил Украины.

Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики.

На Украине в Киеве и во всех областях в ночь на 15 августа была объявлена воздушная тревога.

СМИ Украины сообщили о взрывах во Львове и Луцке. Подробности инцидентов не приводятся.

Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в Днепропетровске и Хмельницком.