Киев, 15 августа, 2023, 05:44 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 15 августа были слышны взрывы во Львове и Луцке. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидентов не приводятся. Нет информации о количестве взрывов и их характере.

Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в Днепропетровске и Хмельницком. Воздушная тревога была объявлена всей территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа средства ПВО около 11:00 сбили над территорией Белгородской области дрон самолётного типа ВСУ, с помощью которого киевские власти пытались осуществить террористическую атаку по объектам на территории России. При этом никто не пострадал и не было разрушений.

Силы противовоздушной обороны вечером 10 августа сбили два украинских дрона на подлёте к Курску.