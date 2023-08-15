Днепропетровск, Украина, 15 августа, 2023, 05:07 — ИА Регнум. В городе Днепропетровске прогремели взрывы, сообщило 15 августа украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра. — Прим. ИА Регнум) раздались взрывы», — написало издание.

Также сообщается о взрывах в Хмельницком.

Другие подробности не приводятся. По всей территории Украины ранее объявлялась воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 августа в Киеве и во всех областях Украины звучали сирены об опасности с воздуха.

Днем ранее, 14 августа, взрыв прогремел в украинской столице. При этом, по данным официального ресурса по оповещению граждан, воздушная тревога на Украине не объявлялась.

Главный врач клинической больницы имени Мечникова в Днепропетровске Сергей Рыженко заявил в интервью британской газете Guardian, что с начала специальной военной операции на Украине медучреждение приняло около 21 тыс. раненых военнослужащих ВСУ. В день в больницу поступают от 50 до 100 украинских военнослужащих с тяжёлыми ранениями. Большинство из тех, кого доставили в клинику, подорвались на минах.