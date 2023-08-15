Киев, 15 августа, 2023, 04:17 — ИА Регнум. На Украине в Киеве и во всех областях в ночь на 15 августа объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены об опасности с воздуха звучали на всей территории страны.

Ранее ИА Регнум сообщало о сигналах воздушной тревоги в столице Украины и нескольких областях, в том числе Киевской и Одесской.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 254 единицы различных боеприпасов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что многоквартирный жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате попадания вражеского дрона, несущие конструкции здания не повреждены.