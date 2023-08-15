Махачкала, 15 августа, 2023, 09:04 — ИА Регнум. В Махачкале специалисты устанавливают причины трагедии, в результате которой погибли 27 человек. Об этом 15 августа сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своём Telegram-канале.

МЧС России

«Вчера в нашей республике произошла трагедия, в результате которой, по информации на 6 утра, пострадали 102 человека, из них 27 — погибли», — написал он, добавив, что благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей.

Он отметил, что удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что привело бы к ещё более тяжкими последствиями.

Глава региона уточнил, что в настоящее время врачи, психологи и другие специалисты принимают все необходимые меры, будут решены и социальные вопросы, своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи.

Меликов отметил, что сейчас специалисты выясняют причины трагедии.

Как передавало ИА Регнум, в Махачкале 14 августа около 22:00 мск в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание и последующий хлопок. По факту происшествия в Кумторкалинском районе Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также виновные лица. По решению главы Дагестана 15 августа в республике объявлен день траура.