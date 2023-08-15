Москва, 15 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами большой дальности. Об этом 15 августа заявил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков.

(сс) U. S. Army Американский ракетный комплекс LRHW

По его словам, размещённые в Японии бригады будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5,5 тыс. км, и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk c дальностью пуска 2,4 тыс. км.

«В качестве возможного места размещения этого оружия рассматривается японский остров Ио», — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Костюков заявил, что Соединённые Штаты намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая.

По его словам, для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается «переформатировать асеаноцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов».

Посол Пекина в Москве Чжан Ханьхуэй считает, что расширение НАТО на восток усилит напряженность в АТР и вполне может привести к новой холодной войне. Настойчивое продвижение на восток военно-политического блока, по мнению посла, «не встречает поддержки», многие высказывают сопротивление, при этом даже страны — участницы НАТО.