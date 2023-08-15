Москва, 15 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены создать в азиатско-тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая, заявил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Виталий Аньков/РИА Новости Боевые корабли и Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР

«Опасаясь крепнущих стратегических российско-китайских связей, Вашингтон приступил к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина», — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

Костюков добавил, что для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается «переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов».

Как сообщало ИА Регнум, в июле глава МИД России Сергей Лавров обсудил с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И политику НАТО в АТР.

Лавров рассказал, что части военной инфраструктуры альянса планируется передвигать в этот регион, в том числе в Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. Глава МИД РФ указал, что никто не скрывает нацеленность этих действий против России и Китая.