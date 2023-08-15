Москва, 15 августа, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации под Красным Лиманом применяют тактику «огневого прочёсывания», сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» ЦВО, применив метод «огневого прочёсывания», выполнили удар по скоплению живой силы противника, рассредоточенного в лесополосе на краснолиманском направлении», — сообщили в Минобороны РФ.

На расстоянии свыше 10 км российские бойцы произвели серию выстрелов по цели осколочно-фугасными снарядами.

В оборонном ведомстве отметили, что такая тактика позволяет нанести существенный урон противнику или уничтожить его на большом участке местности. Разведчики с помощью беспилотной авиации контролируют поражение целей и передают координаты место положения ВСУ.

Артиллерия обстреливает позиции ВСУ, поддерживая штурмовые группы российских войск, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России поразили в районе Зелёного Гая Николаевской области украинскую батарею зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, на запорожском направлении подразделениями ВС России при поддержке артиллерии в районе населённого пункта Работино были отражены две атаки ВСУ, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В зоне спецоперации на авдеевском направлении танк ВС России, сопровождавший штурмовую колонну, несмотря на прямое попадание из гранатомёта NLAW и подрыв на противотанковой мине в ходе боя, удержал занятую им позицию и вёл прицельный огонь по противнику. Экипаж танка эвакуировался из подбитой машины только после полного выполнения поставленной задачи.