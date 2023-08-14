Москва, 14 августа, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ночью нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые украинская армия применяет для террористических атак, все назначенные объекты поражены. Об этом 14 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Львов/РИА Новости Запуск ракеты «Кинжал»

Групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул Конашенков.

Отмечается, что кроме этого около населённого пункта Авдеевка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ. Также были уничтожены двадцать восемь украинских беспилотных летательных аппаратов около населённых пунктов Верхнекаменка ЛНР, Горловка, Донецк, Егоровка, Володино, Комсомольский ДНР, Таволжанка Харьковской области, Копани, Пологи, Переможное и Очереватое Запорожской области.

23 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным ракетным оружием по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров.

Как передавало ИА Регнум, танкер «Сиг» 5 августа получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона, когда находился на южном подходе к Керченскому проливу. На борту находились 11 человек, никто не пострадал.

В ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Эффективно сработали экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Новороссийск был защищён, последствий атаки украинских безэкипажных катеров не было.