Москва, 15 августа, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Москва ценит усилия стран Глобального Юга в поиске реалистичных путей разрешения украинского конфликта. Об этом 15 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

Алексей Майшев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XI Московской конференции по международной безопасности

«Мы ценим искреннюю заинтересованность Китая, Бразилии, ЮАР, Индии, Египта, других стран Глобального Юга в содействии поиску справедливых, реалистичных путей к урегулированию», — сказал Лавров.

По его словам, принципиально важно, что предложения по урегулированию опираются на чёткое понимание истинных причин и природы конфликта как следствия подрыва Западом принципа неделимости безопасности.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Лавров заявил, что Запад, накачивая Украину вооружением, разжигает конфликт и повышает угрозу столкновения ядерных держав.

По словам посла России в Британии Андрея Келина, если будет продолжаться накачка Киева вооружением и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны ВСУ, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством. Он пояснил, что при таком сценарии никто не сможет восстанавливать страну после боевых действий, поскольку на это не окажется ресурсов.

14 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил дополнительную военную помощь Киеву на $200 млн. В распространённом письменном заявлении Блинкена отмечается, что этот пакет, оценивающийся в $200 млн, включает в себя боеприпасы для систем ПВО, противотанковые средства, артиллерийские снаряды, а также оборудование для разминирования.