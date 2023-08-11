Лондон, 11 августа, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Украина при условии дальнейшей накачки её западным вооружением превратится в несостоявшееся государство, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Если будет продолжаться накачка вооружением Украины, и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством», — сказал дипломат.

Он пояснил, что при таком сценарии никто не сможет восстанавливать страну после боевых действий, поскольку на это не окажется ресурсов. Келин назвал этот вариант «самым страшным».

Кроме того, посол допускает и другой сценарий развития вооружённого конфликта, который заключается в проведении «реалистичных мирных переговоров. Дипломат подчеркнул, что пока не существует реальной программы, которая бы «давала реалистичный выход из этого кризиса»,

Вместе с тем он отметил, что Россия ещё не получала информации о проходивших недавно в Джедде консультациях по Украине. Келин также заявил, что Москва одобрит и утвердит те договоренности, которые будут закреплять гарантии безопасности для России, включая нейтральный безъядерный статус Украины.

Дипломат добавил, что также должны быть обеспечены все условия для русскоговорящих и признаны современные территориальные реалии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа появилась информация о том, что на «мирной конференции» по украинскому вопросу в Джидде обсуждался новый мирный план, представленный Саудовской Аравией. Инициатива предусматривает «сохранение территориальной целостности Украины» и полное прекращение огня, а также начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

7 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет ни на какие компромиссы в виде немедленного прекращения огня и немедленных переговоров в урегулировании конфликта с Россией. При этом он уточнил, что ситуацию возможно разрешить «выводом российских войск за границы 1991 года».

9 августа ливанская газета L’Orient-Le Jour написала, что глава Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян готов организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на конференции ООН по климату COP28, которая пройдет 30 ноября в Дубае. В публикации также утверждается, что шейх обсудил это предложение с папой Римским Франциском, который дал согласие поучаствовать в указанной инициативе.