Благовещенск, 10 августа, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в четверг, 10 августа, задержали в аэропорту Благовещенска Амурской области человека, собиравшегося вступить в Вооружённые силы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Благовещенска, подозреваемого в подготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин пытался выехать на Украину после того, как получил инструкции по конспиративному выезду из страны.

В отношении жителя Благовещенска Следственное подразделение УФСБ России по Амурской области возбудило уголовное дело о приготовлении к государственной измене. Мужчину заключили под стражу сроком на два месяца.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России сообщили о задержании сотрудниками ФСБ жителя Тамбовской области, который попытался через Турцию выехать на Украину для вступления в ряды Вооружённых сил Украины. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам приготовления в госизмене.