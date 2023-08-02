Тамбов, 2 августа, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который попытался через Турцию выехать на Украину для вступления в ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России.

Кадр из видео

По её информации, ФСБ пресекла противоправную деятельность гражданина России, которого заподозрили в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.

В материалах дела указано, что в целях вступления в ряды ВСУ житель Тамбовской области вёл электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, которые осуществляли набор и подготовку добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против Вооружённых сил России.

Отмечается, что с апреля по июнь 2023 года фигурант изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, военной технике и вооружению, после этого попытался выехать на территорию Украины через Турцию, в результате он был задержан сотрудниками ФСБ России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к государственной измене. Расследование дела продолжается.

Фигурант признал, что намеревался через Турцию въехать на Украину и воевать против ВС России, свидетельствует видео ФСБ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3823581" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры задержания жителя Тамбовской области

Как передавало ИА Регнум, Краснодарский краевой суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за государственную измену. В суде было установлено, что фигурант установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за вознаграждение получал и передавал за рубеж информацию, ставшую ему известной в рамках осуществления служебной деятельности.

В Самаре задержали виновника взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом 28 июля заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По данным, которыми располагает депутат, задержанный — работник завода, приехавший в Россию с Украины.