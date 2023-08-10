Москва, 10 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области по подозрению в госизмене. Установлено, что мужчина отправлял украинским спецслужбам данные о передвижении российских эшелонов с военной техникой. ФСБ показала 10 августа кадра задержания подозреваемого.

Кадр из видео

Установлено, что гражданин России инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого фотографировал движение эшелонов.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Россиянину грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ФСБ.

Ранее 10 августа ИА Регнум писало, что правоохранители задержали в аэропорту Благовещенска Амурской области человека, собиравшегося вступить в Вооружённые силы Украины. В его отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене.