ДНР, 15 августа, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Артиллерия, авиация и передовые подразделения ВС РФ группировки войск «Восток» уничтожили более 20 боевых точек киевских военных и пресекли выдвижение шести групп пехоты противника под Урожайным в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

По словам офицера, была также уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ.

Гаубицей удалось разбить французскую артустановку CAESAR в Великой Новоселке, а также американскую буксируемую гаубицу М777 в Доброволье. Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотной авиацией боевиков в районе совхоза «Октябрь».

Чехов добавил, что авиацией были поражены места скопления живой силы и техники украинской армии в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза «Октябрь». Расчетами зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбиты два БПЛА самолетного типа «Фурия» и «Валькирия».

«В Угледаре удалось ликвидировать пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского были поражены опорный пункт и места скопления противника. Также пресечено выдвижение двух групп пехоты ВСУ юго-восточнее Новодаровки и севернее Приютного», — сказал Оег Чехов.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в Киеве и во всех областях в ночь на 15 августа объявили воздушную тревогу.

Сообщалось о сигналах воздушной тревоги в столице Украины и нескольких областях, в том числе Киевской и Одесской.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 254 единицы различных боеприпасов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что многоквартирный жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате попадания вражеского дрона, несущие конструкции здания не повреждены.