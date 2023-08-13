Донецк, 14 августа, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 254 единицы различных боеприпасов. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 45 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском — 24 обстрела, на ясиноватском — 5 обстрелов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Под обстрелом оказались Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы Донецка, Горловка, Зайцева, Озеряновка, Ясиноватский район и Макеевка. В результате обстрелов погибли два мирных жителя в Куйбышевском районе Донецка и Зайцеве.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа глава Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель города погиб при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. По данным СЦКК, ВСУ в первой половине дня девять раз обстреляли Горловку.