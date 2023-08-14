Белгород, 14 августа, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что многоквартирный жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате попадания вражеского дрона, несущие конструкции здания не повреждены. Об этом он написал 14 августа на своей странице в социальной сети.

Telegram-канал ВячеславаГладкова

По словам Гладкова, после происшествия специалисты провели первичное обследование дома на улице Есенина.

«Специалисты БГТУ им. В. Г. Шухова провели первичное обследование: повреждений несущей конструкции жилого дома нет. Подтвердили попадание вражеского беспилотника», — говорится в сообщении.

Гладков отметил, что 13 августа сотрудники коммунальных служб и МЧС убрали обломки ограждающих конструкций, чтобы обезопасить жителей дома и пешеходов. 14 августа специалисты проведут повторное обследование, будут начаты восстановительные работы, уточнил он.

«Как и всегда, проведём обследование повреждённых автомобилей, а затем будем выплачивать компенсацию собственникам», — написал глава региона.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа Гладков написал, что в результате атаки беспилотника в Белгороде на улице Есенина были повреждены пять квартир и 16 автомобилей. В жилом доме, расположенном на улице Есенина в Белгороде, после взрыва осыпались плитки с фасада, пострадало остекление, а также повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Пострадавших в результате ЧП нет.

В Минобороны сообщили, что попытка украинской армии совершить террористическую атаку с помощью беспилотника на объекты в Белгородской области успешно пресечена российскими средствами противовоздушной обороны. Очередную попытку осуществить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории России, украинские власти совершили 13 августа, около 22:00 мск. По данным Минобороны РФ, беспилотник самолётного типа обнаружен и уничтожен российскими средствами ПВО над территорией Белгородской области.