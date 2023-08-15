Киев, 15 августа, 2023, 03:38 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 15 августа в Киеве и областях объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в столице страны. Также об опасности с воздуха предупредили население Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областей.

Первые сигналы воздушной тревоги начали звучать в 03:05 по местному времени.

Также сирены включили в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики.

Затем сигналы тревоги раздались в Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Бердянск, все ракеты сбиты.

ВСУ наращивают подготовку на случай возможного наступления Вооружённых сил России на Киев, заявил командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев.

ВСУ потеряли за сутки до 240 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом 14 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.