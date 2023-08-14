Махачкала, 15 августа, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Пожар на автозаправке «Нафта» в Махачкале локализован. Об этом сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Спасатели уточнили, что огонь локализован на площади 600 кв. метров. Ранее сообщалось о 500 кв. метрах.

Работы на месте взрыва продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, до 12 человек возросло число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале 14 августа, пострадавших — до 60.

В тушении пожара задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

В соцсетях очевидцы опубликовали момент взрыва на автозаправке.

На коротком видео, снятом водителем автомашины, видно пламя на АЗС и слышен взрыв. Также есть видео из клиник, куда доставляют пострадавших.

Известно, что сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС. Загорелось несколько машин.

Из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения.