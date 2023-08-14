Махачкала, 14 августа, 2023, 23:52 — ИА Регнум. На территории Кумторкалинского района города Махачкала ликвидируют последствия взрыва в автосервисе. Из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения, сообщили 14 августа в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. Во избежание возгорания газоснабжение в микрорайоне прекращено!» — говорится в Telegram-канале городской администрации.

Также в мэрии обратились к жителям с просьбой оказать помощь Новолакской больнице, которой срочно нужны доноры крови.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 августа в автосервисе Махачкалы взорвались две цистерны из восьми. По прибытии первых пожарных расчётов горение охватило заправку «Нафта-24». Затем к месту происшествия направили дополнительную техники. По информации Дагестанского минздрава, погибли пять человек, ещё 20 пострадали.