Махачкала, 15 августа, 2023, 00:59 — ИА Регнум. В соцсетях очевидцы опубликовали момент взрыва на автозаправке в дагестанской Махачкале.

skeeze Пожар

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На коротком видео, снятом водителем автомашины, видно пламя на АЗС, и слышен взрыв. Также есть видео из клиник, куда доставляют пострадавших.

Пожар на АЗС локализован, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в минздраве Дагестана заявили, что уже до 12 человек возросло число погибших в результате взрыва на АЗС, пострадавших — 50.

Среди погибших — двое детей.

В Махачкалу для оказания помощи пострадавшим вылетел первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Взрыв на АЗС произошёл вечером 14 августа. Площадь пожара составляет 500 кв. метров. Известно, что сначала взрыв прогремел в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС «Нафта». Загорелось несколько машин. Из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения.

В Махачкале ищут родителей маленькой девочки, которую жители нашли практически рядом с горящей автозаправкой.