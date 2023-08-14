Махачкала, 15 августа, 2023, 00:48 — ИА Регнум. До 12 человек возросло число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале, сообщили 15 августа в минздраве Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«12 человек погибли, из них двое дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале», — говорится в Telegram-канале республиканского минздрава.

Всем пострадавшим оказывается помощь в стационарах Махачкалы, для этого есть всё необходимое, направлены дополнительные бригады медиков, добавили в ведомстве.

На месте происшествия находится министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

В МЧС России сообщили, что при взрыве на АЗС в Махачкале пострадали более 60 человек. В тушении пожара задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестан для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале вылетел первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Взрыв на АЗС произошёл вечером 14 августа. Площадь пожара составляет 500 кв. метров. Известно, что сначала взрыв прогремел в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС «Нафта». Загорелось несколько машин. Из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения.