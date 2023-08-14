Махачкала, 14 августа, 2023, 23:19 — ИА Регнум. В Махачкале ищут родителей маленькой девочки, которую жители нашли практически рядом с горящей автозаправкой «Нафта».

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После взрыва на АЗС на помощь спасателям пришли местные жители, они и заметили одинокого ребёнка рядом с автозаправкой. Девочку отвезли в больницу. Где её родители — установить пока не удалось. Объявлен розыск.

После объявления в соцсетях о найденном ребёнке, на связь вышла родственница девочки, её тётя. Отмечается, что жизни малышки ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, в администрации Махачкалы предупредили, что есть угроза повторного взрыва на автозаправке.

Жителей города призвали не двигаться в сторону АЗС «Нафта», чтобы не мешать работе пожарных и скорой помощи.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту ЧП. На место выехали руководители надзорного ведомства.

Спасатели сообщили, что по предварительным данным после взрыва на автозаправке в Дагестане в Махачкале погибшими обнаружено три человека. Ещё семь получили травмы.