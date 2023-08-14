Махачкала, 15 августа, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Данные о погибших и пострадавших при взрыве автозаправки в Махачкале меняются ежеминутно. По информации Минздрава РФ, установлено, что погибли шесть человек, из них два ребёнка.

Hans Огонь

Всего в числе пострадавших 42 человека, девятерых передали для осмотра медикам, пять из них получили тяжелые травмы. 27 человек доставлены в больницы и клиники.

В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, в администрации Махачкалы предупредили, что есть угроза повторного взрыва на автозаправке.

Ранее спасатели сообщили, что, погибшими обнаружено три человека. Ещё семь получили травмы.

Взрыв произошёл вечером 14 августа. Площадь пожара составляет 500 кв. метров.

Известно, что сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС «Нафта». Загорелось несколько машин.

Из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения.

В Махачкале ищут родителей маленькой девочки, которую жители нашли практически рядом с горящей автозаправкой «Нафта».

После взрыва на АЗС на помощь спасателям пришли местные жители, они и заметили одинокого ребёнка рядом с автозаправкой. Девочку отвезли в больницу. Где её родители — установить пока не удалось. Объявлен розыск.