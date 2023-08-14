Москва, 14 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили в районе Зелёного Гая Запорожской области украинскую батарею зенитного ракетного комплекса С-300, сообщил 14 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, на запорожском направлении подразделениями ВС России при поддержке артиллерии в районе населённого пункта Работино были отражены две атаки ВСУ, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Как передавало ИА Регнум, ранее журнал Forbes сообщил, что страны коллективного Запада до настоящего времени не поставили Украине такое количество своих зенитно-ракетных комплексов, чтобы полностью заменить советские зенитно-ракетные системы С-300, имеющиеся на вооружении украинской армии.