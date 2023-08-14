Лондон, 14 августа, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Убийцами танков «Леопард» в зоне спецоперации стали российские противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой. Об этом 14 августа пишет обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Леопарды» легко стали жертвами российских охотников за танками, вооружённых ракетами «Корнет». Он намного проще, универсальнее и дешевле, чем американский «Джавелин», — написал Луттвак.

Он добавил, что «Корнет» очень эффективен со своей двойной боеголовкой, которая пробивает реактивную броню. По его словам, когда началось наступление ВСУ, «Корнет» продемонстрировал это, уничтожив несколько «Леопардов».

Кроме того, на исход наступления ВСУ повлияли мощные оборонительные укрепления, выстроенные российскими инженерами на протяжении всей линии фронта в тысячу километров, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. По словам военного эксперта, полковника в отставке Михаила Тимошенко, немецкие танки «Леопард» имеют ряд существенных минусов, которые делают из них хорошие мишени для российских войск. Основной недостаток связан не с тонкой бронезащитой, а с низкой проходимостью.