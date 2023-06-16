Москва, 16 июня, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Немецкие танки «Леопард» имеют ряд существенных минусов, которые делают из них хорошие мишени для российских войск, и основной недостаток связан не с тонкой бронезащитой. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

EPA/FRIEDEMANN VOGEL/ТАСС Танк Leopard 2A6

Ранее военный блогер Дмитрий Конаныхин, проанализировав фотографии подбитых танков «Леопард», пришёл к выводу, что бронезащита немецких танков, действующих на стороне ВСУ, имеет ряд важных недостатков. Конаныхин указал, например, на тонкую крышу. По мнению блогера, в некоторых местах её толщина всего 20 мм. Также эксперт обратил внимание на хрупкость броневой стали, поскольку взрывная волна фугаса не вдавила, а сломала «эту консервную банку».

Как рассказал полковник Тимошенко, конструкторы танков всегда пытаются задействовать три главных условия — это защищённость, подвижность и огневая мощь. Поэтому конструируют машину так, чтобы получился разумный компромисс. О бронезащите немецкого танка сложно судить лишь по фото, отметил Тимошенко, тем более что крыша танков, а также боковые стороны всегда тоньше, чем лобовая верхняя деталь корпуса, которую в первую очередь защищают от ударов.

«Если бы броня была такая тонкая, как пишет блогер, то танк бы смяли полностью. Другое дело, что удар российских сил был настолько мощным, что удалось нанести значительный ущерб конструкции танка. Конечно, у танков крыша в принципе тоньше, чем лобовая верхняя деталь корпуса. Танки же предназначаются для атак, значит, в первую очередь защищены должны быть лоб корпуса и лоб башни», — объяснил полковник.

При этом Тимошенко указал на другую существенную недоработку «Леопардов».

«У этого танка низкая проходимость, и, как раскисают дороги, он уходит на естественный ландшафт и там может завалиться на брюхо. А раз плохая подвижность, то в него легче попасть, чем в более быструю машину. Эта машина слишком тяжёлая, её перетяжелили. Эти танки предназначались для сражений на другом театре боевых действий, думали, что им проходимость не нужна, иначе бы пришлось делать широченные гусеницы», — отметил Тимошенко.

Также полковник добавил, что немецкие «Леопарды» давно устарели, их запустили в производство в Германии ещё в 1960-е годы. Машину постоянно модернизировали, появилось множество моделей «Леопардов». Однако немцы передали ВСУ, как и многие другие страны, довольно старую технику. По словам Тимошенко, некоторое вооружение, предоставляемое силами НАТО Украине, совсем вышло за гарантийные сроки служения. Например, американский противоракетный комплекс Javelin, где батарея уже отслужила.

13 июня пресс-служба Министерства обороны России опубликовала кадры захваченных полуразрушенных западных танков Leopard и бронемашин Bradley.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава немецкого Минобороны Борис Писториус во время телеэфира заявил, что ФРГ не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard, но нарастит поставки отремонтированных. Писториус отметил, что Германия с июля увеличит поставки более старых, но отремонтированных танков Leopard 1A5. Таким образом, до конца года Киеву поставят свыше 100 таких боевых машин.