* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 14 августа, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному сроку заключения боевика «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство раненого военнослужащего в Мариуполе, сообщила 14 августа пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

Суд установил, что в середине апреля 2022 года во время патрулирования подконтрольной ВСУ территории Мариуполя боевик «Азова»* Николай Кущ выстрелил в военнослужащего народной милиции ДНР, отобрал у раненого оружие, перевернул его на спину и застрелил из автомата.

После совершённого преступления в одном из Telegram-каналов, где Кущ был корреспондентом, появилось видео стрелкового боя и совершённого им убийства.

«Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщили в Главной военной прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, ранее неонацист из «Азова»* Анатолий Килюшик с позывным Швейк рассказал, как расстреливал и сжигал мирных жителей Мариуполя. В видео, опубликованном 10 августа, военный преступник сознался в расправах над беззащитными гражданами.

В итоге Верховный суд ДНР приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иски о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 20 млн рублей.