Варшава, 14 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Двух граждан России арестовали в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом 14 августа заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский в Twitter.

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По его словам, задержанным предъявили обвинения, в том числе в шпионаже, и арестовали.

Он добавил, что Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало двух россиян, которые якобы распространяли пропагандистские материалы в Варшаве и Кракове.

Как ранее передавало ИА Регнум, Каминьский заявил, что польские спецслужбы задержали двух граждан России, которые обвиняются в шпионаже.

11 июля издание Myśl Polska написало, что мнимая угроза российского шпионажа заставляет ABW действовать сюрреалистично. По словам журналиста Конрада Рекаса, меры, направленные польским правительством на борьбу с «российским шпионажем», на самом деле являются попыткой Польши превратить свои территории в зону, где не действует общемировое право. Он пояснил, что «неосознанный шпионаж», формула которого введена в польский уголовный кодекс, — это репрессивная норма, направленная против попыток вести оппозиционную деятельность в стране.