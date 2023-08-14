Варшава, 14 августа, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Польские спецслужбы задержали двух граждан России, которые обвиняются в шпионаже. Об этом 14 августа заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Обоим предъявили обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа. Они были арестованы», — написал Каминьский в Twitter.

При этом он не уточнил имена подозреваемых и другие подробности.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши арестовало в республике хоккеиста, гражданина РФ, обвинив его в шпионаже в пользу России. Также в ведомстве добавили, что это уже 14-й россиянин, задержанный польскими спецслужбами по делу «о шпионской сети».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила в беседе с ИА Регнум, что арест российского хоккеиста в Польше сигнализирует России и её спортсменам, что им небезопасно участвовать в международных соревнованиях и в целом находиться на территории недружественных государств.

11 июля издание Myśl Polska написало, что мнимая угроза российского шпионажа заставляет ABW действовать сюрреалистично. По словам журналиста Конрада Рекаса, меры, направленные польским правительством на борьбу с «российским шпионажем», на самом деле являются попыткой Польши превратить свои территории в зону, где не действует общемировое право. Он пояснил, что «неосознанный шпионаж», формула которого введена в польский уголовный кодекс, — это репрессивная норма, направленная против попыток вести оппозиционную деятельность в стране.