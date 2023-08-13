Киев, 14 августа, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 13 августа в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинский лидер заявил, что ВСУ совершают ежедневные атаки по российским объектам. В пример он привел «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа Минобороны России распространило информацию о том, что Украина пыталась атаковать Крымский мост ракетой зенитной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России смогли сбить её.

В результате попытки атаки никто не пострадал. По Крымскому мосту временно перекрывалось движение. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал, что в районе моста установили дымовую завесу для отражения ракетного нападения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытку Киев атаковать мост варварской акцией. Она отметила, что действия Украины у не останутся без ответа.