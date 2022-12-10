Мелитополь, 10 декабря, 2022, 22:38 — ИА Регнум. В ходе обстрела ракетами HIMARS киевские боевики 10 декабря убили и ранили несколько жителей Мелитополя.

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По сообщению в телеграм-канале председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ракетный удар был нанесён по гостиничному комплексу на территории базы отдыха «Привал охотника». Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов.

«Есть раненые и погибшие. В результате работы ПВО на излёте было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели. Поражён гостиничный комплекс «Привал охотника», информация о пострадавших уточняется. ВСУ продолжает вести обстрелы гражданской инфраструктуры Мелитополя, не имея значимых успехов ни на фронте, ни в политике, пытаясь запугать мирное население», — прокомментировал Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли удар по центральному рынку Алешек в Херсонской области.