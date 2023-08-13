Алёшки, Херсонская область, 13 августа, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Территория Херсонской области подверглась обстрелу во стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщили в администрации Алёшкинского городского округа.

Администрация Алешкинского муниципального округа

Власти уточнили, что удар пришёлся по штабу гуманитарной помощи в Алёшках.

«Рано утром [13 августа] вследствие прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алёшки», ― говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

В результате обстрела никто не пострадал.

Власти отметили, что это уже не первый случай, когда штаб подвергается обстрелу со стороны украинской армии. Так, 3 июля мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ (Херсонская область) с Арабатской стрелкой. По объекту выпустили 12 ракет, девять из которых сбили системы ПВО. Один мирный житель получил ранения. Как отметил врио главы региона Владимир Сальдо, военного значения мост не имеет.

Позднее Вооружённые силы Украины признали, что нанесли ракетные удары по мосту через пролив Тонкий. Соответствующие сообщения появились на страницах ВСУ в социальных сетях.

На следующий день ВСУ нанесли удар по Херсонской области зажигательными снарядами. В результате загорелись леса. Пожар молниеносно распространился. Последствия обстрела показали на видео.