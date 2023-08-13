Раменское, Московская область, 13 августа, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Предварительной причиной пожара на складе с удобрениями в Раменском могли стать нарушения при выполнении сварочных работ, сообщили 13 августа в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Кадр из видео

«Предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 августа в Раменском загорелся склад. Огонь охватил территорию площадью 2700 кв. м. Сообщение о пожаре в нежилом здании в Раменском по адресу 4-й км Донинского шоссе, дом 3а, поступило в 11:57.

В МСЧ сообщили, что в ликвидации пожара участвовали 70 человек, задействовали 26 единиц техники. Позже поступило сообщение, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе удобрений в Подмосковье в городе Раменском.