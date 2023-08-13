Раменское, Московская область, 13 августа, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе удобрений в Раменском в Подмосковье, сообщили 13 августа в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео. МЧС России

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

В Раменском 13 августа вспыхнул крупный пожар на складе с удобрениями. Сообщение о пожаре по адресу 4-й км Донинского шоссе, дом 3а, поступило в 11:57. В работах по ликвидации пожара участвовали 70 человек, задействовали 26 единиц техники.

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Через 40 минут после возникновения пожара его площадь составляла 1800 кв. м, ещё через час огонь распространился на 2700 кв. м.

Пожар на складе удобрений начался во время сварочных работ. Огонь охватил палеты. Загорелось и складское помещение.