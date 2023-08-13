Раменское, Московская область, 13 августа, 2023, 13:23 — ИА Регнум. В подмосковном Раменском вспыхнул пожар площадью 1800 квадратных метров на складе с удобрениями. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Кадр из видео

Сообщение о пожаре в нежилом здании в Раменском по адресу 4-й км Донинского шоссе, дом 3а поступило в 11:57.

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Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. По прибытии сотрудники противопожарных служб обнаружили, что горит склад с удобрениями. В работах по ликвидации пожара участвуют 70 человек, задействовали 26 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 93 человек. Пожары стали самыми смертоносными лесными пожарами в США за более чем столетие.

Позднее при пожаре в двух частных домах на территории Новой Москвы один человек погиб и двое пострадали. Причины возникновения возгорания уточняются.