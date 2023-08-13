Раменское, Московская область, 13 августа, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе в городе Раменское Московской области достигла 2700 квадратных метров, сообщили 13 августа в пресс-службе МЧС.

Прокуратура Московской области/ТАСС

«Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 2700 кв. м», — сообщило ведомство.

Возгорание произошло в помещении склада, также загорелись деревянные паллеты на улице. Возникла угроза возгорания соседних зданий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826030" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места тушения пожара на складе в Подмосковье

Как сообщил Telegram-канал «Раменское», пожар начался во время сварочных работ.

В полдень МЧС Подмосковья сообщило о пожаре в нежилом здании (дом №3-а) на Донинском шоссе в Раменском. На тушение пожара направили 76 человек и 28 единиц техники. Пожар вспыхнул на складе с удобрениями.