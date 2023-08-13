Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2700 квадратных метров
Площадь пожара на складе удобрений в Раменском выросла до 2700 квадратных метров
Раменское, Московская область, 13 августа, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе в городе Раменское Московской области достигла 2700 квадратных метров, сообщили 13 августа в пресс-службе МЧС.
Прокуратура Московской области/ТАСС
«Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 2700 кв. м», — сообщило ведомство.
Возгорание произошло в помещении склада, также загорелись деревянные паллеты на улице. Возникла угроза возгорания соседних зданий.
Кадры с места тушения пожара на складе в Подмосковье
Как сообщил Telegram-канал «Раменское», пожар начался во время сварочных работ.
В полдень МЧС Подмосковья сообщило о пожаре в нежилом здании (дом №3-а) на Донинском шоссе в Раменском. На тушение пожара направили 76 человек и 28 единиц техники. Пожар вспыхнул на складе с удобрениями.