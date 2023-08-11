Киев, 11 августа, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут потерять Купянск, так же как они не смогли удержать Артёмовск. Такой сценарий развитии событий в блоге на YouTube описал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков», ― подчеркнул эксперт.

По мнению Соскина, Купянск превратится в Артёмовск со всеми вытекающими последствиями.

Он напомнил, что украинская армия терпит одно поражение за другим, в свою очередь российские подразделения перешли в наступление на харьковском направлении. Бывший советник Кучмы подчеркнул, что нынешняя ситуацию как нельзя лучше показала несостоятельность президента Украины Владимира Зеленского как лидера Украины.

«Зеленский не в состоянии защитить страну», — резюмировал Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Соскин уже заявлял об ухудшающемся с каждым днём положением ВСУ в Харьковской области, По его мнению, это происходит из-за неудач Зеленского, который ничего не может сделать. Эксперт добавил, что после потери Купянска Зеленскому придётся бежать из страны, так как это может стать последней каплей в чаше терпения.

По данным Минобороны на 11 августа, за последние сутки российские штурмовые отряды на купянском направлении улучшили положение по переднему краю в ходе ведения наступательных действий. Группировка «Запад» воспользовалась результатами огневого поражения, нанесённого украинской армии российскими авиацией и артиллерией, и продолжила наступательные действия на широком фронте в районах села Ольшана и посёлка Першотравневое в Харьковской области.

В районах посёлка Новосёловское в ЛНР, села Синьковка и урочища Маньковка в Харьковской области «Запад» успешно отразил четыре атаки и контратаки подразделений ВСУ. За сутки потери украинской армии на этом направлении превысили 165 военнослужащих.