Купянск, Украина, 10 августа, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Российские военные силы занимают позиции ВСУ и выравнивают линию обороны на купянском направлении. Как 10 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, до Купянска им остались считанные километры.

Никита Третьяков ИА REGNUM

«Уже считанные километры. Занимаются более удобные позиции под определенными населёнными пунктами, где ещё вчера были украинские позиции. На контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции», — заявил Ганчев в эфире «Соловьев. Live».

Ранее власти Купянского района Харьковской области призвали жителей к эвакуации. Об этом сказал исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич. Перед этим замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на прошлой неделе на купянском направлении в районе Харькова шли тяжёлые бои. По её словам, это направление стало «очень горячим».

Позднее в ЛНР сообщили о продвижении российских войск на купянском направлении. Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в ходе наступления в районе Синьковки, Ольшан и Новоселовского российские штурмовые подразделения значительно улучшили тактическое положение, а также заняли более выгодные позиции.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также заявил, что положение ВСУ в Харьковской области с каждым днём ухудшается из-за неудач президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что на этом фоне украинский президент начал ужесточать внутреннюю политику. Соскин отметил, что на Зеленского давят, чтобы он организовал новое наступление, но оно закончится провалом, как и все остальные.