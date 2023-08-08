Херсон, 8 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Последствия обстрела лесов в Херсонской области украинскими военными показали на видео. Сообщается, что 7 августа ВСУ нанесли удар зажигательными снарядами.

Кадр из видео

«Пожар молниеносно распространяется, дорога в дыму. Становится нечем дышать, огонь приближается к трассе», — сообщил корреспондент ИА Регнум.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824893" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Последствия удара ВСУ по лесу в Херсонской области

Как сообщало ИА Регнум, в июне и июле ВСУ уже наносили удары по этой территории. Так, 6 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что около города Алёшки, практически полностью затопленного после разрушения Каховской ГЭС, из-за обстрелов со стороны ВСУ загорелись леса. Он отметил, что эвакуация местных жителей возможна только на спецтехнике, в город направили грузовики высокой проходимости, из Крыма планировалось доставить спасательные плавсредства МЧС. Позднее украинские военные снова обстреляли Алёшки зажигательными боеприпасами. Как сообщил 14 июля представитель военного следственного управления СК, горел лес вдоль трассы М-14 на участке от Алёшек до Новой Каховки, на некоторых участках дороги из-за сильного задымления и подступающего огня был затруднен проезд.