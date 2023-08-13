Горловка, ДНР, 13 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Количество мирных жителей, которые были ранены при обстреле украинскими военными Горловки в ДНР увеличилось до трёх человек. Об этом 13 августа сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Telegram-канал Ивана Приходько

«Количество раненых обстрелом украинских террористов жителей Горловки возросло до трёх», — написал он.

Ранее Приходько сообщил о двух раненых в результате обстрела со стороны ВСУ мирных жителях Горловки.

Как сообщало ИА Регнум, также 13 августа женщина получила ранения при обстреле украинским войсками Горловки. Как уточнил Приходько, ВСУ ударили по жилому массиву «Строитель» в Никитовском районе.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 12 августа сообщил об обстреле украинскими войсками западной части города и гибели мирного жителя. По слова градоначальника, украинский снаряд попал точно в летнюю кухню частного дома мужчины.