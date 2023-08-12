Донецк, 12 августа, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 118 единиц различных боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии 155 мм… на горловском — 5 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм… на ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Под огнём украинской артиллерии оказались Донецк, Горловка, Ясиноватский район и Гольмовский. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя Петровского района Донецка, 12 жилых домостроений получили повреждения.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа в администрации Новокаховского городского округа сообщили, что один мирный житель Новой Каховки погиб в результате обстрела населённого пункта со стороны Вооружённых сил Украины. По данным администрации, ещё один человек получил серьёзные ранения.