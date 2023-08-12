Горловка, ДНР, 13 августа, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Мирная жительница Горловки (ДНР) получила ранения в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил мэр населённого пункта Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

Он уточнил, что ВСУ нанесли удар по жилому массиву Строитель, который находится в Никитовском районе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа за сутки украинская армия обстреляла территорию ДНР 37 раз. Вооружённые формирования Украины выпустили по территории республики в общей сложности 118 единиц различных боеприпасов.

12 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли западную часть города, в результате чего погиб один местный житель. Снаряд попал прямо в летнюю кухню его частного дома.