Горловка, ДНР, 13 августа, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) посёлка Зайцево, сообщил 13 августа глава администрации города Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

Павел Волков/Известия

«В результате обстрела посёлка Зайцево <…> ранения различной степени тяжести получили двое мирных граждан», — говорится в сообщении.

По сообщению мэра, в данный момент обстрел посёлка со стороны ВСУ продолжается.

Как сообщало 13 августа ИА Регнум, мирная жительница Горловки получила ранения в результате обстрела города со стороны украинских войск. Мэр города Иван Приходько сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилому массиву Строитель, который находится в Никитовском районе.

12 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли западную часть города, в результате чего погиб один местный житель. Снаряд попал прямо в летнюю кухню его частного дома.