Киев, 13 августа, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Украина может лишиться поддержки Польши, есть риск возникновения раскола по вине украинского руководства, сообщила газета The Washingon Post.

Сергей Корсун ИА Регнум

Такое мнение выразил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, заявив, что ничего в истории не предопределено и то, как сложится ситуация, зависит во многом от действий политических лидеров.

«И я думаю, что ошибки могут быть допущены, и если они будут допущены, между Польшей и Украиной возникнет раскол», — сказал Милованов.

Также своё мнение высказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски, заявив, что Украина не должна нападать на союзников. Отношения Варшавы с Киевом он назвал не самыми лучшими на данный момент.

Напряжение между Украиной и Польшей указывает на истощение и расшатанные нервы, поскольку СВО приближается к 18-месячной отметке, а это вызывает тревогу у некоторых наблюдателей, резюмировало издание.

Оно напомнило о конфликте между польскими и украинскими официальными лицами в конце июля из-за отказа Польши от зерна с Украины.

По поводу ситуации с украинским зерном, против поставок которого на свой рынок возражает Польша, между Варшавой и Киевом возник конфликт. Европейский союз разрешил Польше и четырём другим странам — Болгарии, Словакии, Румынии и Чехии — до 15 сентября запретить импорт украинского зерна.

Эти страны разрешили только провоз украинского зерна по своей территории. Сейчас Варшава и другие польские официальные лица призывают власти продлить эти ограничения.

На прошлой неделе советник по внешней политике польского президента Марцин Пжидач заявил, что Украине пора оценить роль Варшавы в поддержке Киева, оказываемой в течение последних месяцев и лет. Так он ответил на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, назвавшего недружественными и популистскими действия Варшавы.

Пжидач заявил, что для Варшавы главное — защита польских фермеров. После этого украинский МИД вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого, а польский МИД в свою очередь вызвал посла Украины Василия Зварича.