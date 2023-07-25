Будапешт, 25 июля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Несколько европейских стран просят Европейскую комиссию запретить до конца года импорт зерна с Украины, написал 25 июля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в Facebook (принадлежит Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вместе с министрами сельского хозяйства приграничных стран мы обратились к Брюсселю с просьбой продлить запрет на импорт до конца года», — заявил Надь.

Таким образом, Венгрия, а также Болгария, Польша, Румыния и Словакия попросили продлить действующий до 15 сентября запрет на импорт украинского зерна до 31 декабря 2023 года.

Надь 19 июня заявил, что пять стран Восточной Европы намерены добиваться продления запрета на экспорт украинской сельхозпродукции. Речь идёт о пшенице, кукурузе, рапсе и семенах подсолнечника.

Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия выступают за ограничение ввоза на их рынки украинской сельхозпродукции, аргументируя это защитой местных фермеров от падения цен на зерно.

2 мая ЕК ввела на срок до 5 июня ограничение свободного обращения украинского зерна на территории этих стран. 5 мая ограничения продлили до 15 сентября. Венгрия со своей стороны предложила продлить ограничения до конца года.