Киев, 11 августа, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Некомпетентность украинского президента Владимира Зеленского привела к огромным потерям в рядах ВСУ, заявил бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

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Эксперт обвинил действующего украинского лидера в убийстве не менее 200 тысяч человек.

«Потери просто огромнейшие. Минимум 200 тысяч убил уже Зеленский», — сказал он.

Соскин считает, что речь идёт о планомерном уничтожении Украины. Политолог отметил, что страну покинуло огромное количество её жителей.

Кроме того, по словам экс-советника, на Украине продолжает сокращаться уровень рождаемости. Он напомнил о случаях, когда из-за безысходного положения на передовой ВСУ используют даже мужчин старше 50 лет, имеющих различные заболевания.

Соскин добавил, что сложившаяся в стране ситуация требует отставки президента Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что безграмотные действия украинского лидера привели к огромным потерям в киевской армии. Он также посетовал плохой уровень подготовки многих чиновников на Украине. По словам генерала, это привело недоверию к властям среди украинского населения к разгулу коррупции в стране.

10 августа стало известно, что президент Украины начал поиски кандидатуры на пост нового министра обороны в Киеве, который сможет заменить действующего главы ведомства Алексея Резникова. Среди претендентов на эту должность рассматриваются министр инфраструктуры Александр Курбаков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что постоянные неудачи ВСУ на фронте вскоре могут обернуться для украинского лидера ударом в спину, который нанесут президенту украинские военные.