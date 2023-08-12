Вашингтон, 12 августа, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Западные специалисты ошиблись, считая, что украинские войска смогут эффективно использовать переданные Киеву иностранные танки и другие виды военной техники, заявил военный аналитик Франц-Стефан Гади в беседе с изданием The Messenger.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Эксперт считает, что страны Запада испытывали «неоправданный технический оптимизм» по отношению к ВСУ, которые на поле боя потеряли большое количество полученных бронемашин. В статье говорится, что наиболее серьезные потери среди техники касаются американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

Также отмечается, что США обещали поставить Украине 190 единиц такой техники, и Киев пока получил половину от указанного количества.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински написал, что Россия приобретает серьезное преимущество в конфликте с Украиной на фоне неудач ВСУ на поле боя. Он уточнил, что сложившаяся на передовой ситуация вызвала разочарование Запада, что может привести его к разрыву отношений с Киевом.

Хумински считает, что провалы украинской армии связаны с необъективным анализ её возможностей ВСУ при подготовке контрнаступления.