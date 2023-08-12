Хабаровск, 12 августа, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Четвёртый боковой блок первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая 11 августа вывела в космос автоматическую станцию «Луна-25», обнаружили специалисты в Хабаровском крае. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Михаил Дегтярёв в Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей «Луну-25» на орбиту. Поиски в Хабаровском крае завершены», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа Дегтярёв рассказал, что три ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» нашли на расстоянии 28 километров от поселения Шахтинск в Верхнебуреинском районе. Он уточнил, что эвакуированные за час до старта ракеты жители Шахтинска уже возвратились в свои дома.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» успешно стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 02:11 мск. Позднее специалисты Роскосмоса взяли под контроль управление автоматической станцией, после того, как она отделилась от разгонного блока.

Прилунение станции должно произойти с 21 по 24 августа. После этого «Луна-25» должна работать в течение года, чтобы отработать технологию мягкой посадки у Южного полюса и этим создать задел для будущих лунных миссий.